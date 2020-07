Parte da soja carne exportadas para UE podem vir de desmatamento, diz estudo

Um estudo divulgado nesta quinta-feira, 16 na revista Science, estima que uma parcela do desmatamento ilegal na Amazônia e no Cerrado esteja ligada à produção de commodities agrícolas de exportação. O levantamento estima que cerca de 20% da soja e pelo menos 17% da carne produzidas nos biomas e exportadas para a União Europeia estão “potencialmente contaminadas” com o desmatamento ilegal.

A pesquisa foi feita por um grupo de pesquisadores do Brasil, dos Estados Unidos e da Alemanha cruzando dados de satélite sobre a perda de floresta com informações de registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O estudo estima que apenas 2% das propriedades localizadas na Amazônia e no Cerrado são responsáveis por 62% do desmatamento ilegal na região.

O estudo foi contestado pela entidade que congrega as traders exportadoras de soja (Abiove), que afirmou que o trabalho traz uma “visão distorcida”. Segundo a entidade, a soja produzida em áreas desmatadas ilegalmente, embargadas por órgãos de fiscalização ambiental e incluídas na lista de trabalho escravo “não entra na cadeia produtiva do setor”. “Essa é a forma como os exportadores podem garantir a legalidade da origem da soja e o cumprimento da Moratória da Soja na Amazônia”, diz a resposta ao Estadão. Segundo a entidade, o estudo pode gerar um valor elevado de soja associada a desmatamento “de forma equivocada”, por não indicar quanto das áreas identificadas com desmatamento ilegal já estão embargadas pelas autoridades. Segundo um dos pesquisadores, o dado de fato não foi levado em consideração.

A pesquisa foi publicada em meio a pressões de investidores e empresários ao governo pela redução do desmatamento na Amazônia, sob ameaça da retirada de investimentos do País.

Os pesquisadores definem as propriedades como “maçãs podres do agronegócio brasileiro”, mas sugerem que com as ferramentas já disponíveis é possível que o governo contenha o problema. O estudo cruzou mapas de uso de solo e de desmatamento com informações de 815 mil propriedades com registro no CAR, onde há informações declaradas pelos próprios proprietários sobre seu cumprimento ao Código Florestal, como a presença de Reserva Legal e de área de preservação permanente. Foram compilados também dados da Trase, ferramenta internacional de transparência focada em avaliar o risco para a floresta das cadeias de suprimento, e da guia de transporte animal (GTA), emitida quando animais são comercializados entre propriedades e frigoríficos.

De acordo com trabalho, 45% das propriedades rurais da Amazônia e 48% do Cerrado que fornecem soja e carne para exportação não cumprem os limites do desmatamento estabelecidos no Código Florestal e das 53 mil propriedades produtoras de soja nas duas regiões, 20% cultivaram soja em terras que tiveram algum tipo de desmatamento depois de 2008.