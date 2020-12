O julgamento que tratará da permissão para reeleição nas presidências das Casas Legislativas continua gerando críticas. Desta vez, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) chamou a possibilidade de “golpe” articulado por “parte do STF, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre”. “Parte do STF, Maia e Alcolumbre articulam um golpe com a reeleição inconstitucional”, disse o parlamentar.

Ele lembrou que no ano passado, o Judiciário e o Legislativo eram apontados como “garantidores da democracia” diante dos flertes do Executivo com movimentos antidemocráticos. “O Brasil realmente não é para amadores.”