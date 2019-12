Partido de Bolsonaro deve pedir biometria esta semana ao TSE

Equipe BR Político

O partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, o Aliança pelo Brasil, deve enviar esta semana ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma consulta para verificar a possibilidade de utilizar um aplicativo com biometria a fim de coletar as 492 mil assinaturas necessárias para o registro da legenda.

Os advogados e membros da diretoria do Aliança, Karina Kufa e Admar Gonzaga, aguardam apenas o número do CNPJ do partido para entrarem com a petição Apesar da indefinição sobre o tema, um aplicativo já foi desenvolvido para fazer a coleta das assinaturas.

O programa poderá ser baixado por qualquer aparelho de celular. Assim, os apoiadores poderão repassar seus dados apenas colocando a digital na tela do telefone. O aplicativo elaborado pelo Aliança também vai ter as opções de coletar apoio por certificação digital e pelo método tradicional. Será oferecida uma ficha, que poderá ser impressa para ser assinada, segundo o Globo.

Como você leu no BRP, amanhã o TSE volta a analisar a possibilidade de coleta de assinaturas digitais para a criação de partido político.