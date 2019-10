Novo: Filiados em troca de brindes

View this post on Instagram

Começa hoje a campanha Seja + NOVO. Traga + 1! ⠀⠀⠀⠀ O NOVO é o único partido que não utiliza dinheiro público e, por isso, precisamos de você para continuar crescendo e fazendo as mudanças que o Brasil precisa. ⠀⠀⠀⠀ E além de ajudar o país, você vai receber um super incentivo! As indicações para novos filiados valerão brindes! ⠀⠀⠀⠀ Como funciona? Na hora de se filiar, o novo filiado deve informar número do filiado que o indicou. Para saber o seu número de filiado, acesse o Espaço Novo em nosso site! Não esqueça de compartilhar seu número com sua indicação! Só assim conseguiremos registrar. ⠀⠀⠀⠀ Confira os brindes: ⠀⠀⠀⠀ 1ª Faixa: Filiado que indicar de 2 a 3 novos filiados: Ganha 1 boné 2ª Faixa: Filiado que indicar de 4 a 5 novos filiados: Ganha uma camisa Polo (laranja). 3ª Faixa: Filiado que indicar 6 ou mais novos filiados: Ganha camisa Polo (laranja) + Caneca ou um convite para o 5º Encontro Nacional* ⠀⠀⠀⠀ * O filiado que atingir a 3º faixa até o dia 20/10/19, terá a opção de escolher se ganha o kit ou o convite para o 5º Encontro Nacional. O NOVO entrará em contato com os filiados que atingirem a 3ª Faixa no dia 21 para que o ele tenha tempo de se organizar. ⠀⠀⠀⠀ A campanha Seja + NOVO. Traga + 1 terá duração de 01 mês (01 de outubro a 31 de outubro). Após esse período iremos analisar os ganhadores e enviaremos diretamente para os endereços cadastrados. ⠀⠀⠀ A filiação deve ser feita através do site novo.org.br/filie ⠀⠀ O NOVO trabalha por um Brasil sem privilégios, com cidadão máximo e um Estado eficiente. Acreditamos que priorizar os serviços básicos em um país mais livre é fundamental para facilitar a vida do cidadão e para gerarmos mais oportunidade, emprego e renda. Para isso, precisamos de você.