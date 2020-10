Partido Novo expulsa Filipe Sabará

A executiva nacional do Partido Novo informou a expulsão do então candidato à Prefeitura de São Paulo Filipe Sabará da legenda nesta quarta-feira, 21, pela comissão de ética do partido. A comissão já havia tentado suspender a filiação de Sabará, mas a decisão foi derrubada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o candidato foi autorizado a seguir na campanha. A expulsão, segundo o Novo, ocorreu por conta de inconsistências no currículo de Sabará e foi definida por unanimidade entre integrantes da comissão.

De acordo com a nota do partido, ele pode recorrer em até 10 dias, porém não o recurso não tem efeito de suspender a decisão, “de forma que Filipe Sabará está oficialmente expulso e não pertence mais ao quadro de filiados do Novo”.

Com a decisão, Sabará perde os direitos de filiação e fica fora da disputa eleitoral. A contenda corre dentro do partido desde setembro e expôs uma divisão interna entre a ala próxima ao bolsonarismo, que inclui o candidato e os demais integrantes.