Partidos preveem jogo pesado nas redes durante a campanha

Dirigentes partidários avaliam que a campanha eleitoral pelas redes vai ser muito dura. Apesar de todas as ações jurídicas e políticas para tentar conter a prática de fake news, para esses líderes o jogo seguirá sendo pesado pelas redes sociais e pelas mensagens de aplicativos.

Como a pandemia do coronavírus deverá dificultar bastante a campanha eleitoral nas ruas, existe a convicção que a via eletrônica será central na disputa pelos votos. Com isso, os partidos já se preparam para tentar blindar seus candidatos o máximo possível contra ações desse tipo.