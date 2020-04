Enquanto a pandemia de coronavírus vai ganhando força pelo Brasil, os partidos continuam se movimentando pela eleição municipal que está marcada para outubro. Termina nesta quarta-feira, 14, o prazo para que as siglas atualizem os dados de seus filiados que podem participar do pleito. Caso não seja atualizada, a última relação de filiados é que irá valer para as eleições municipais.