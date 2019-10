‘Pastiche da alt-right americana com PT’

Equipe BR Político

Nesta última semana, o bolsonarismo deu várias amostras de sua verdadeira face. Como mostra a editora do BRPolítico Vera Magalhães em sua coluna no Estadão deste domingo, a “nova direita” brasileira tem muito pouco do tradicional conservadorismo e parece mais um “pastiche” da alt-right norte-americana com as velhas práticas petistas. “A ‘nova direita’ brasileira faz o que a velha política sempre fez: se financia com dinheiro público injetado em partidos sem nenhuma identidade programática, por pura conveniência”, afirma.

“Bolsonaro e os filhos vivem a ilusão de que sua chegada ao poder representa uma transformação súbita do Brasil – um País desigual social, econômica, cultural e regionalmente – numa pátria de direitistas empunhando a Bíblia e lendo Olavo de Carvalho”, explica. “Esse script é tão falso quanto a crença de que essa mixórdia de conceitos representada pela versão tropical da CPAC, o trem-fantasma do PSL e a blogosfera de crachá representam de alguma maneira algo possível de ser chamado de conservadorismo.”