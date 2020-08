Pastor Everaldo, que batizou Bolsonaro no rio Jordão, é preso

Aquele que batizou o presidente Jair Bolsonaro no rio Jordão, o Pastor Everaldo, presidente do PSC, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta, 28, no âmbito da Operação Tris in Idem, que também levou ao afastamento por 180 dias do governador Wilson Witzel (PSC) do cargo pelo STJ por suspeitas de desvios de verba da área da saúde. Segundo o jornal Extra, a única reação do pastor da Assembleia de Deus em Madureira, chefiada pelo bispo Manoel Ferreira, foi dizer que não tinha dinheiro em casa.

Com influência política no Detran e na Cedae, seu filho, Filipe Pereira, é assessor especial de Witzel. Citado na Lava Jato por executivo da Odebrecht para favorecer o então candidato Aécio Neves (PSDB) em 2014, Pastor Everaldo era desafeto do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão, também alvo da operação de hoje, por ter demitido seus indicados do governo. O pastor foi um dos principais fiadores da campanha de Witzel ao governo do Rio de Janeiro, em 2018.