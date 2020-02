Pastora Jane é demitida da Secretaria de Cultura após 15 dias no cargo

Equipe BR Político

Após ficar por 15 dias no cargo, a atual chefe provisória da Secretaria Especial da Cultura, Janicia Silva, conhecida como pastora Jane, acaba de ser demitida nesta sexta-feira, 7, pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ela estava no cargo como uma espécie de tapa buraco até que seja oficializada a nomeação da atriz Regina Duarte.

Ela estava no posto desde 23 de janeiro, após a demissão de Roberto Alvim do comando da Secretaria de Cultura. “Ainda não há nenhuma definição sobre quem irá ocupar o cargo”, diz a nota que anuncia a demissão. A pastora Jane havia sido convidada por Regina Duarte para ocupar o cargo de secretária-adjunta da pasta.

De acordo com fontes do Broadcast Político, o ministro não gostou nada de decisões tomadas por Jane sem o seu conhecimento. A aliados, ele disse que a pastora agiu com “insubordinação” e “tentou passar por cima” dele.