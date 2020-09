Patriota oficializa candidatura de Arthur do Val em São Paulo

O Patriota oficializou nesta segunda-feira, 7, a candidatura de Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, a prefeito de São Paulo durante convenção da sigla na capital. A ativista Adelaide de Oliveira, uma das porta-vozes do movimento Vem Pra Rua, foi escolhida como vice.

Os nomes já foram aprovados em convenção do partido e serão apresentados para o público. O evento está marcado para começar às 18h e irá até às 21h da noite, em formato drive-in. Serão permitidas no máximo três pessoas por carro. “Ninguém usará um mísero centavo de dinheiro público e quem for eleito tem o compromisso de ter um gabinete enxuto”, promete o candidato.