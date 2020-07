Paulinho da Força diz ‘desconhecer’ fatos apurados em operação da PF

Alvo de mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 14, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou em nota que “desconhece os fatos apurados e está tomando ciência da apuração pela imprensa”.

De acordo com texto publicado nas redes sociais do político, a apuração chegará à conclusão de que os fatos trazidos “não possuem nenhum fundamento”. De acordo com as investigações da PF, foi constatada a existência de indícios do recebimento de doações eleitorais não contabilizadas durante as campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012, no valor total de R$1,7 milhão.

“Sequer lhe foi fornecida cópia da decisão que autorizou as buscas”, diz a nota. E segue: “Caso os mandados digam de fato respeito a alegado caixa dois dos anos de 2010 e 2012, a partir da delação da JBS, conforme notícias veiculadas, o deputado lamenta o ocorrido na data de hoje tendo em vista que já são passados 10 anos desde os fatos apontados, sendo que suas contas das eleições de 2010 e 2012 foram aprovadas regularmente pela Justiça Eleitoral”, diz o texto.