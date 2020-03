Paulistas e cariocas lideram buscas por coronavírus na internet

As duas cidades com maior número de citações sobre o coronavírus nas redes sociais são justamente as capitais brasileiras que contam com mais casos de contaminados. Segundo levantamento da plataforma da monitoramento digital Torabit, o Rio de Janeiro lidera com 26% das menções na internet. A capital fluminense tem 16 pacientes com a doença confirmada. Em segundo lugar vem São Paulo, com 21,6% de citações. O Estado tem 56 infectados. Os assuntos mais relacionados com a doença são saúde (41%) e economia (16%). Nas buscas do Google Trends, segundo a Torabit, as pessoas têm procurado informações sobre os sintomas e os casos confirmados no Brasil e na Itália.