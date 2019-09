Guedes: ‘A nossa proposta se autoimplodiu’

Vera Magalhães

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que a proposta de reforma tributária do governo federal “se autoimplodiu” com o veto à discussão sobre a Contribuição de Pagamentos e a demissão do secretário especial da Receita, Marcos Cintra.

Ele reconheceu que, sem a previsão do novo imposto, serão necessários novos estudos para desonerar a folha de pagamentos, forma que sua equipe vê de criar empregos e ativar a economia. O ministro disse que contará com consultoria da economista Vanessa Canadio, que foi sócia de Bernard Appy, autor da reforma tributária que corre na Câmara, para ajudar no novo projeto do governo.

Guedes demonstrou lamentar a forma como a criação do novo tributo foi bombardeada politicamente e incompreendida pela sociedade. Ele repetiu que era um imposto “feio” que permitiria ao governo abrir mão de impostos “cruéis”, que incidem sobre salários.