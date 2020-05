Paulo Marinho sai calado de depoimento na PF

O empresário Paulo Marinho saiu calado do depoimento que prestou para a Polícia Federal. Marinho, que no último final de semana revelou que um delegado da Superintendência da PF no Rio adiantou para Flávio Bolsonaro o início da operação Furna de Onça, disse que não iria comentar sobre o caso com a imprensa. A justificativa foi de que o processo é “sigiloso”.

“Para não prejudicar as investigações, não posso dar nenhuma declaração a respeito do meu depoimento. Em respeito a vocês que estão aqui desde as duas da tarde, vim dar essa declaração”, disse rapidamente Marinho. Dentre as afirmações feitas na entrevista à Folha dada no último sábado, o empresário, que é pré-candidato do PSDB à prefeitura do Rio, disse que o delegado que repassou informações para Flávio ainda teria dito que a operação seria atrasada para não prejudicar Jair Bolsonaro na disputa do segundo turno das eleições de 2018.