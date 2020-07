Pazuello avisa que não pedirá para deixar ministério

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, tem sinalizado que não pedirá para deixar o comando da Pasta enquanto o presidente Jair Bolsonaro não decidir nomear um titular e dispensá-lo do Ministério, informa o Estadão nesta quinta-feira, 16. Mesmo com as críticas ao comando interino da Saúde por um general da ativa que não é da área, Pazuello argumenta, segundo interlocutores, que ele foi convocado para uma missão e cabe ao presidente, chefe das Forças Armadas, dispensá-lo.

Mesmo antes da crise iniciada por uma crítica do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes à situação do Ministério da Saúde, Pazuello já havia sinalizado não ter intenção de ir para a reserva para permanecer no governo. O general havia expressado querer continuar a carreira no Exército e voltar a assumir uma função no Comando Militar da Amazônia.

Quando Pazuello entrou na Pasta, antes da saída de Nelson Teich do governo, ficou acertado com Bolsonaro que ele e seu grupo ficariam entre 90 e 100 dias no governo, período que termina em setembro. Bolsonaro não tem sinalizado que irá estender a permanência dos militares, mas em sua única fala depois das críticas de Gilmar Mendes, o presidente saiu em defesa do general e afirmou que ele é “predestinado” e ainda que “quis o destino que o general Pazuello assumisse a interinidade da Saúde em maio último.”