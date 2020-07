Pazuello diz que ‘não cabem ao ministro’ medidas de distanciamento

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quinta-feira, 23, que não cabe ao governo federal executar ou se pronunciar sobre medidas de distanciamento social durante a pandemia à imprensa em Curitiba (PR). O ministro foi questionado sobre o alerta feito por um comitê da Saúde, revelado pelo Estadão de que, sem isolamento, os efeitos da pandemia devem durar até dois anos.

Depois que Pazuello assumiu como interino da Pasta, o Ministério parou de recomendar o isolamento como medida de combate à pandemia. “Não cabe ao ministro executar essa ou aquela medida de distanciamento social. Ou me pronunciar sobre ação do gestor. O gestor é que por lei tem essa obrigação. Nessa linha, seria um pronunciamento praticamente político, e não é da minha linha”, afirmou. Em reunião no fim de maio do Centro de Operações de Emergência (COE) sobre a covid-19 do ministério, técnicos afirmaram que levaria de 1 a 2 anos para “controlarmos a situação”, sem medidas de distanciamento.

Entre as divergências do presidente Jair Bolsonaro que fizeram com que demitisse dois ministros da saúde está a adoção de quarentenas.

Pazuello também voltou a defender a medicação precoce contra o coronavírus, mas não citou a cloroquina, que tem sido propagandeada por Bolsonaro nos últimos dias. Na gestão do militar, a pedido de Bolsonaro, o tratamento com os medicamentos virou estratégia do governo federal e o Ministério passou a recomendar o uso precoce.