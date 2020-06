Pazuello diz que recontagem de mortos é ‘página virada’

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ao presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), Alberto Beltrame, que a pasta não deverá fazer uma recontagem no número de mortos pela covid-19. Segundo o interino, tal proposta é “página virada”. O general mantém boa relação com gestores estaduais e fez questão de informar Beltrame sobre a revisão nos planos, informou a Coluna do Estadão.

A revisão dos dados, criticado por autoridades da área e, agora, descartado pelo ministro, foi sugestão do empresário Carlos Wizard, que saiu do governo antes mesmo de assumir uma secretaria no Ministério da Saúde.

Há dois dias, o Conass lançou um painel com os dados da pandemia da covid-19 no Brasil. A criação do portal vem na esteira de uma série de mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na divulgação de estatísticas referentes à pandemia do novo coronavírus no País.