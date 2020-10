Pazuello: ‘Não sabia nem o que era o SUS’

No comando do Ministério da Saúde desde maio, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta-feira, 7, que “não sabia nem o que era o Sistema Único de Saúde (SUS)”. Durante o lançamento da Campanha do Outubro Rosa, o ministro decidiu dar o seu depoimento: “Eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do exército. Vim conhecer o SUS a partir desse momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou.”

O militar elogiou o sistema e afirmou que “a ferramenta deu capacidade de enfrentar a pandemia da covid no País e nos dá a capacidade de ser referência no combate a muitas doenças no Brasil.”