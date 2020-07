Pazuello nega militarização e diz que sua gestão ‘não agrada lideranças’

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que a Pasta que comanda esteja passando por uma militarização e afirmou que a crítica do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi “uma conversa muito mal colocada” em entrevista à Revista Veja publicada nesta sexta-feira, 17.

Pazuello, que foi defendido pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana e afirmou que não pedirá para sair do ministério enquanto Bolsonaro não o dispensar, disse ser alvo do “establishment” por impor uma condução técnica na distribuição de recursos. “Distribuí R$ 14 bilhões às ações contra o coronavírus de forma não política. Isso, claro, não agrada às lideranças. E aí começam a pressionar e usam ligações com outros poderes”, afirmou. No início de julho, Conselho Nacional de Saúde recomendou a adoção de medidas urgentes para a execução orçamentária do Ministério da Saúde com celeridade e constatou que cerca de 66% dos recursos para ações de combate ao coronavírus estavam parados até a metade de junho.

O ministro defendeu Bolsonaro e falou que vê nele a promoção da “esperança de que a vida pode ser normal”.

AI-5

O ministro, que é general na ativa, afirmou não saber “nem o que é AI-5”. À revista, Pazuello disse não ver ameaça à democracia no País. “A democracia vive sua plenitude. Nasci em 1963, não sei nem o que é AI-5, nunca nem estudei para descobrir o que é. A história que julgue. Isso é passado, acabou”, disse.