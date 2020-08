Pazuello nomeia veterinário para departamento de imunizações

Troca no Ministério da Saúde. Eduardo Pazuello, que ocupa há meses o cargo interino de ministro, nomeou o médico veterinário Lauricio Monteiro Cruz como novo diretor do departamento de imunizações e doenças transmissíveis da pasta. A divisão é responsável por gerenciar programas de vacinação, incluindo as futuras campanhas contra o covid-19. Ele seria uma indicação de políticos do Progressistas (PP), principal sigla do Centrão.

Cruz entra no lugar Marcelo Wada, também formado em veterinária, mas servidor de carreira no ministério. Wada ocupava o cargo de forma interina desde a saída do médico infectologista Julio Croda, que deixou o cargo por divergências com o governo no início da pandemia. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 31.

Cruz é formado pelo Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste (UNIDESC) e mestre pela Universidade de Brasília (UnB) na Área de Concentração: Medicina Preventiva, Linha de pesquisa em Epidemiologia, prevenção e controle de doenças dos animais. O veterinário é servidor de carreira do Governo do Distrito Federal e ocupou a Secretária de Saúde do DF, incluindo a diretoria de Vigilância Ambiental e a subsecretaria de Vigilância em Saúde, onde atuou como subsecretário substituto.