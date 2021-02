Pazuello presta depoimento à PF sobre a crise em Manaus

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento na tarde desta quinta-feira, 4, à Polícia Federal (PF), sobre o colapso na saúde em Manaus (AM). A investigação foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). O inquérito foi aberto em 25 de janeiro e tem 60 dias para ser concluído.

O depoimento estava marcado para começar às 14h, e deve ocorrer no hotel em que Pazuello mora, em Brasília

No inquérito, o ministro do STF aponta que o objetivo é investigar se houve omissão no enfrentamento do colapso provocado pela falta de oxigênio hospitalar para atender pacientes internados com covid-19 em Manaus.

Tanto Pazuello quanto o presidente Jair Bolsonaro têm negado a omissão. Eles afirmam que o governo “fez tudo” para evitar a crise e que cabe ao Ministério da Saúde apenas apoiar as ações de prefeitos e governadores. O inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).