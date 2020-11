O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo, 1, após ficar internado devido a complicações decorrentes do coronavírus. Em nota, a Casa Civil informou que Pazuello foi liberado por volta das 11h30, e que está recuperado de um quadro de desidratação. Ele ficará em casa e será monitorado por uma equipe do ministério até total recuperação. Ele teve a infecção pela covid-19 confirmada no último dia 21.