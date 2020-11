Pazuello recebe alta após quatro dias hospitalizado

Após quatro dias, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, finalmente deixou o hospital. Ele deixou na tarde desta terça-feira, 3, o Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Foi o segundo hospital do qual Pazuello teve alta. No domingo, 1, ele deixou o Hospital DF Star, após ser internado com um quadro de desidratação, segundo informações da Casa Civil. Mas, ao invés de ir para casa, acabou encaminhado para a unidade hospitalar comandada pelos militares. Pazuello teve a infecção por coronavírus confirmada no último dia 21.