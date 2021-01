Pazuello reclama de vacinação em São Paulo: ‘Em desacordo com a lei’

Eduardo Pazuello está bravo com a iniciativa de João Doria de vacinar a primeira pessoa do Brasil com a CoronaVac. O ministro da Saúde, ao invés de enaltecer o início da imunização, falou em “judicializar” o uso de vacinas sem autorização pelo governo e frisou que o plano de vacinação é de sua responsabilidade. “Não faremos campanha de marketing”, disse o ministro com um semblante irritado no dia da aprovação das vacinas.

“Podíamos tornar uma estratégia de marketing o início da vacinação. Mas quebrar pactuação (sobre a coordenação da vacinação) é quebrar igualdade entre Estados. Governadores, não permitam movimentos eleitoreiros se aproveitando da vacinação”, disse o ministro da Saúde.

Além disso, Pazuello insinuou que qualquer dose aplicada sem a coordenação de sua pasta poderá ser “judicializada”. “Todas as vacinas produzidas pelo Butantã estão contratadas de forma integral. Movimento fora desta linha está em desacordo com a lei”, afirmou. Pazuello prometeu que a distribuição das vacinas pelos Estados começará às 7h desta segunda-feira, 18.

Em São Paulo, João Doria já iniciou a vacinação de médicos e enfermeiros que trabalham na linha de frente do coronavírus. A primeira imunizada foi uma enfermeira do Hospital Emílio Ribas.