Pazuello se reúne com governadores para tratar sobre vacina

Os ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Walter Braga Neto (Casa Cilvil) se reúnem nesta terça-feira, 8, com governadores para discutir a possibilidade de incorporar “múltiplas vacinas” ao plano nacional de imunização.

O encontro será na Casa Civil, onde estarão os chefes dos governos do Piauí, Pará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Participam virtualmente da reunião os governadores do Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul, Sergipe, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Alagoas e Santa Catarina.

“Quanto mais laboratórios trabalhado na produção de vacinas, mais cedo nós saímos da crise da pandemia da covid-19 e saímos também da crise econômica de desemprego, dessa situação indefinida do Brasil”, afirmou o presidente do Consórcio Nordeste e coordenador do tema da vacina no Fórum Nacional de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

Os governadores esperam que o ministro informe sobre a evolução das negociações com outros laboratórios desenvolvedores de vacina e apresente um plano estratégico para a vacinação nos Estados.