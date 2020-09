Após quatro meses como ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello será oficializado no cargo. O presidente Jair Bolsonaro, que não poupa elogios ao militar no comando da pasta, decidiu que Pazuello será nomeado em cerimônia na próxima quarta-feira, 16. Resta saber se Pazuello irá para a reserva. Atualmente, o ministro é general da ativa, mas como mostrou o Estadão em julho, militares se incomodam com o fato de um oficial estar atuando diretamente no governo federal.