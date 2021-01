Pazuello sobre crise me Manaus: ‘Ações estão a cargo do prefeito e do governador’

Em evento, nesta quinta-feira, 21, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tentou afastar de Brasília a responsabilidade pela crise na saúde pública no Amazonas. Hoje, o general volta a Manaus, dias após uma passagem pela cidade que ficou marcada pela pressão pelo chamado “tratamento precoce”, que nada mais é do que o uso de medicamentos rejeitados por entidades médicas e científicas contra a covid-19, como a cloroquina.

“Tudo o que o governador pediu já foi feito”, disse Pazuello. Segundo ele, o ministério “acompanha e apoia” as medidas adotadas pelo Estado, mas as ações estão “a cargo do prefeito e do governador”. “Não estão a cargo do Ministério da Saúde”, afirmou o ministro à imprensa.

A pasta ainda não divulgou a agenda de Pazuello na capital amazonense.

Em sua última passagem por Manaus, Pazuello lançou o TrateCov, aplicativo usado por médicos que, em tese, deveria auxiliar no diagnóstico da covid-19. Como mostrou o Estadão, o programa, porém, indica o ‘kit’ covid até para um recém-nascido com sintomas de náusea e diarreia.

Como você leu no BRP, ontem, o PSOL protocolou representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o ministro da Saúde por causa da disponibilização do TrateCov. O partido também solicita a retirada da plataforma do ar.