Pazuello toma posse no Ministério da Saúde com defesa de tratamento precoce

Eduardo Pazuello tomou posse no Ministério da Saúde no fim da tarde desta quarta-feira, 16, depois de quatro meses interinamente no cargo, período em que a Pasta ficou sem titular. O general da ativa está à frente do ministério desde 15 de maio, quando Nelson Teich deixou o cargo e foi nomeado ministro interino em 3 de junho.

Em seu discurso de posse, o ministro elogiou o SUS e afirmou que “o receio de que o sistema entraria em colapso não pode mais existir.” Pazuello também defendeu a procura de ajuda médica nos primeiros sintomas e o tratamento precoce do coronavírus, discurso usado pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias para justificar suas defesas do uso da cloroquina, medicamento que não tem comprovação de eficácia no combate à doença.

“Precisamos compreender que o Ministério da Saúde e o mundo todo em um primeiro momento acreditavam que a melhor conduta era ficar em casa, aguardando a melhora dos sintomas e só procurar atendimento médico em caso de falta de ar. Nós vimos que não era o melhor remédio o ‘fique em casa esperando falta de ar’. O aprendizado da pandemia nos mostrou que quanto mais cedo atendemos os pacientes, melhores as chances de recuperação. O tratamento precoce salva vidas”, disse Pazuello em fala que foi aplaudida pelos presentes na cerimônia.

O ministro se solidarizou com as famílias que perderam entes e falou em uma situação de “estabilidade bem definida” da pandemia. “No Norte e no Nordeste os números estão em total declínio e a população já está voltando às atividades normais. No centro-sul a tendência de queda é clara e já podemos visualizar o retorno à normalidade muito em breve”, afirmou.