Pazuello vai ao Senado explicar novas regras para o aborto

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai falar nesta quinta-feira, 17, em reunião fechada no Senado, sobre a nova portaria da pasta para procedimentos de aborto legal no País. A confirmação da presença do general ocorre após muita pressão da bancada de senadores do PT. Em agosto, uma portaria publicada pelo governo passou a obrigar que médicos informem à mulher a possibilidade de ver o feto em ultrassonografia e que os profissionais de saúde avisem a polícia quando atenderem pacientes que peçam para interromper uma gestação fruto de estupro.

O autor do convite é o deputado Rogério Carvalho (PT-SE). Após o encontro virtual, o gabinete do senador divulgará nota sobre a reunião.

“Queremos saber de Pazuello os motivos do Ministério da saúde ter mudado as regras em portaria, de atendimento as mulheres vítimas de estupro!”, justificou Carvalho no Twitter.