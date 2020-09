PCO e Novo têm maior concentração de candidatos brancos

O Partido da Causa Operária e o Novo têm algo em comum: são os partidos que apresentam a maior proporção de candidatos brancos nesta eleição, segundo levantamento feito pela plataforma digital de gestão eleitoral Confirma. Todos os dados foram analisados pelo economista Arthur Fisch, que é consultor da Confirma e doutor em Administração Pública e Governo (FGV). Na sequência, vêm PSDB, MDB e PSL.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, pela primeira vez, o número de candidaturas de pretos e pardos somados (49,9%) ultrapassa o total de candidaturas brancas. No entanto, entre candidatos a prefeito eles são só 35%.

Já os partidos com maior quantidade proporcional de pretos e pardos são o estreante UP, o PCdoB, PSOL, PMN. Quando a questão racial é analisada por Estado, a composição maior de postulantes autodeclarados brancos está concentrada em Santa Cataria e Rio Grande do Sul com mais de 80%. Os com candidatos mais negros e pardos são Roraima e o Amazonas.

O incentivo e financiamento a candidaturas de negros tem ocupado o debate sobre as regras eleitorais nas últimas semanas. A validade de um critério aprovado pelo TSE sobre a distribuição dos recursos do fundo eleitoral e tempo de propaganda na televisão e rádio já na eleição deste ano está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, e deve ter um veredicto até o fim desta semana, como você leu no relatório semanal Fique de Olho.