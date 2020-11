PDT confirma apoio a Boulos no 2º turno

Como já era esperado, mais um partido de esquerda oficialmente declarou apoio para Guilherme Boulos (PSOL) no 2º turna da eleição pela Prefeitura de São Paulo. O PDT confirmou na tarde desta quarta-feira, 18, que estará ao lado do psolista na disputa com Bruno Covas (PSDB). O presidente do diretório municipal da legenda, Antonio Neto, se reuniu com Boulos e anunciou que fará o anúncio do apoio na próxima sexta-feira.

O PDT esteve com Márcio França (PSB) no primeiro turno. Em nota, a legenda diz que ainda “aguarda” a posição oficial do ex-governador, que deve acontecer nesta quinta-feira, para saber se ele estará presente no anúncio de apoio para Boulos. Na reunião de hoje, Neto entregou ao psolista o programa de governo de França.