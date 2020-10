PDT entra com ação para que entes decidam sobre obrigatoriedade da vacina

Na esteira da polêmica sobre a obrigatoriedade da vacina contra o coronavírus, o PDT pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma orientação para que Estados e municípios possam decidir sobre a vacinação contra a covid-19. O assunto foi o centro do embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), antes do imbróglio envolvendo a compra pelo governo da coronavac.

Bolsonaro, em aceno à parcela negacionista de sua base, tem dito que não permitirá que a vacina contra o coronavírus seja obrigatória no País.

O partido defende que os entes federativos possam decidir sobre o tema “desde que as medidas adotadas, amparadas em evidências científicas, acarretem maior proteção ao bem jurídico transindividual” e lembra no pedido o voto do ministro Edson Fachin na decisão que reforçou a autonomia dos governos estaduais para decidir sobre o isolamento social.