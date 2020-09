PDT oficializa Antonio Neto como vice de França

O PDT paulistano oficializou neste sábado, 12, a aliança de Antonio Neto como vice na chapa do ex-governador Márcio França (PSB) à Prefeitura de São Paulo. Neto é presidente municipal da legenda.

“Não queremos uma Prefeitura de São Paulo que seja um anexo do Governo do Estado ou que sirva de trampolim como tem servido”, disse o dirigente.

O PDT também aprovou a lista de candidatos a vereador. De acordo com Neto, 80 nomes disputarão uma cadeira na Câmara Municipal nas eleições de 2020, entre eles 25 mulheres e cinco LGBTs. A chapa PSB-PDT conta com o apoio do Solidariedade, do Avante e do PMN.