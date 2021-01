PDT também vai de Pacheco

O PDT anunciou nesta quinta, 14, que vai apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência do Senado. Da oposição, é o segundo partido, ao lado do PT.

“O PDT considera que o senador Rodrigo Pacheco reúne as características acima citadas e, portanto, tem as melhores condições de liderança para exercer o papel de presidir a Casa”, diz o PDT, acrescentando que o movimento não “representa um alinhamento automático da bancada pedetista às pautas defendidas por todos os partidos que estão na base da candidatura do senador Rodrigo Pacheco”.

O bloco de Pacheco recebeu já apoio do PP, PSC, PT, PSD, Pros e Republicanos.