PDT tenta impedir posse de Ramagem na direção da PF

Poucas horas depois da nomeação de Alexandre Ramagem ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o PDT entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a posse do delegado no cargo.

O partido cita a proximidade de Ramagem com a família Bolsonaro, entre outros pontos, como argumento para a ação. Antes mesmo da nomeação, a possível indicação de Ramagem já gerou críticas pela amizade pessoal que ele tem com o vereador Carlos Bolsonaro (PSC), filho do presidente, e suposto coordenador do chamado gabinete do ódio.

“Acrescente-se a isso a ligação intestina do litisconsorte com a prole da autoridade coatora, amplamente veiculada pela imprensa, inclusive com fotografia na intimidade de rendez-vous, reconhecida pelo presidente, coloquialmente, com o desprezo da expressão É daí?'”. Na foto citada, Ramagem aparece ao lado da esposa, de Carlos e outras pessoas na comemoração do ano novo 2018-2019.

Na avaliação do PDT, a nomeação de Ramagem representa abuso de poder por parte do presidente. Na última sexta, ao deixar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir na autonomia da PF. “Não obstante, o ato em questão incorre em abuso de poder por desvio de finalidade e, nessa medida, viola direito líquido e certo coletivo”, cita o documento.