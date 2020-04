PDT vai apresentar pedido de impeachment contra Bolsonaro

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, acaba de anunciar que o partido decidiu protocolar na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Caberá ao comando da Câmara dar andamento ou não ao pedido do PDT.

“Diante da irresponsabilidade do presidente em meio à pandemia, estimulando indiretamente a contaminação de milhares de pessoas, e dos seus ataques constantes ao Congresso, Judiciário e à imprensa livre, o PDT entrará ainda hoje com um pedido de impeachment na Câmara”, afirma Lupi.

“O pedido traz diferentes argumentos que expõem as ameaças à democracia feitas pelo atual presidente. Caberá à Câmara dos Deputados analisar e votar ou não o nosso pedido. O papel do PDT é defender a democracia e a saúde do povo brasileiro”, acrescenta