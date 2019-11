Pé atrás na Câmara com proposta tributária do governo

Deputados influentes na Câmara ficaram com o pé atrás em relação ao conteúdo da proposta de reforma tributária que governo pretende enviar ao Congresso em fases a partir das próximas semanas e que foram mostradas em entrevista ao Estadão pelo secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto.

Já há resistência de cara em relação à proposta de unificação do PIS (Programa de Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social), incidentes sobre produtos e serviços. Segundo um importante líder do Centrão, a proposta é igual à apresentada pelo governo de Michel Temer e que nunca teve força para avançar no Congresso por ter um impacto grande no setor de serviços, sem ter como compensar essa perda.