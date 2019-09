PEC da Previdência já tem 103 emendas protocoladas

Equipe BR Político

No Senado, a reforma da Previdência já recebeu 103 propostas de emenda. Do total, a maioria foi feita por partidos de oposição. Um levantamento do Broadcast Político revela que 19 das alterações protocoladas pedem revisões nas regras de transição e no cálculo para concessão dos benefícios. Outras 14 pedem que seja alterado o trecho que limita as pensões por morte. A reforma da Previdência foi aprovada em segundo turno na Câmara e chegou ao Senado no início de agosto.

A intenção do relator da PEC na Casa, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), é manter a proposta enviada pela Câmara. O plano é que alterações, como a reforma previdenciária de Estados e municípios, sejam feitas por meio de uma PEC paralela ao texto principal. A oposição, porém, pretende pedir a votação das propostas separadamente, por meio de destaques, caso as emendas sejam rejeitadas.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.