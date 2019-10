PEC da prisão com relator do Centrão

Gustavo Zucchi

A tramitação da PEC que trata da prisão em segunda instância começa nesta terça-feira, 15, mas não há perspectiva de que a tramitação seja tão rápida. A esperança é de que o projeto seja aprovado até a próxima semana na CCJ da Câmara, ao mesmo tempo em que o STF deve concluir o julgamento do mérito do tema. Só que após isso, ainda deverá ser instaurada a comissão especial. Pelo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversou com deputados, um nome forte do Centrão deve ser indicado como relator.