Pedido de CPI da Covid é protocolado no Senado

O documento que propõe a abertura da CPI da Covid foi protocolado pela oposição nesta quinta, 4, na Mesa Diretora do Senado com as devidas 30 assinaturas. Agora, sua aprovação cabe ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A comissão pretende apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus no País, bem como o agravamento da crise sanitária no Amazonas com desabastecimento de oxigênio nos hospitais do Estado.

Caso os parlamentares reúnam provas de irregularidades ou ilícitos, o Ministério Público Federal pode ser acionado para que os acusados sejam responsabilizados civil ou criminalmente.

“Enquanto cientistas do Brasil e do mundo se dedicaram na busca por vacinas que nos ajudassem a superar a covid-19 e a, finalmente retomar a vida econômica e social, mais uma vez o Governo Federal optou por ser um obstáculo. Primeiro, procuraram desacreditar e retardar por pura disputa ideológica e política, a vacina Coronavac simplesmente porque ela foi desenvolvida por uma empresa chinesa em parceria com o Instituto Butantan. Depois, quando dezenas de países já tinham adquirido vacinas e preparado Planos de Vacinação, o Ministério da Saúde não havia nem assegurado um estoque adequado de agulhas e seringas, muito menos de vacinas. Foi preciso mais uma vez a intervenção do STF para obrigar o Governo a elaborar um Plano de Vacinação Nacional e impedir que preconceitos ideológicos ou disputas políticas se sobrepusessem ao dever de salvar vidas”, diz o texto.