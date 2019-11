Pedidos de impeachment de ministros do STF disparam

Equipe BR Político

Na avaliação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a pressão para pautar pedidos de impeachment contra ministros do STF é “natural da democracia” e, via assessoria de imprensa, afirmou que recebe as manifestações “com muita tranquilidade”.

De acordo com levantamento do Broadcast Político, os pedidos de afastamento de integrantes do STF dispararam e atingiram patamar recorde no Senado em 2019, antes mesmo do ano acabar.

Desde janeiro, os magistrados da Corte foram alvo de 14 representações pedindo a perda dos cargos no Supremo. O volume de processos já superou os 13 pedidos apresentados em 2016, quando cresceu a atuação de ministros em processos contra políticos e em decisões do Congresso.