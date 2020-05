Cresceu o número de pedidos do seguro-desemprego. Segundo o Estadão, houve um aumento de 22,1% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram 748.484 solicitações, de acordo com dados do Ministério da Economia. Em abril do ano passado, haviam sido 612.909 pedidos. O aumento foi menor se comparados os meses de março, quando ocorreu um aumento de 39,4% no número de requerimentos.