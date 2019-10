Pedro Paulo: ‘O ajuste fiscal empacou’

Marcelo de Moraes

Autor da Proposta de Emenda Constituição que cria mecanismos para a contenção de despesas obrigatórias do governo, o deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) não esconde sua preocupação com a dificuldade que vêm enfrentando as propostas que podem colaborar com o ajuste fiscal.

“Previdência não avança no Senado e o Governo não assume a minha PEC 438 (de contenção das despesas obrigatórias). Quem avisa amigo é: o ajuste fiscal empacou. Se não reorganizar a agenda de reformas, crescimento não virá e desemprego aumentará”, afirmou o deputado na sua conta do Twitter.