Pela segunda vez, Alcolumbre cancela instalação da CMO no Congresso

Assim como ocorreu na semana passada, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cancelou a instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO) marcada para esta terça-feira, 6. O motivo segue sendo a falta de acordo sobre a presidência do colegiado, que seria escolhida nesta manhã.

A comissão é responsável por analisar as pautas orçamentárias do governo. Entre elas o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, o projeto de lei que eleva o salário mínimo dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.067; e o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, que estabelece os parâmetros do Orçamento para o ano que vem.

O senador Marcos Rogério (DEM-RO), que fará parte do colegiado, alertou para o pouco tempo que os parlamentares terão para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Geral da União de 2021, que poderão contemplar o novo programa social do governo. “O prazo é curto e o papel que ela cumpre é fundamental”, disse à Agência Câmara.