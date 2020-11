Considerado por muitos o “rei do futebol”, Pelé presenteou o presidente Jair Bolsonaro com uma camisa autografada do Santos, time no qual fez história. O chefe do Executivo compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 20, uma foto do craque com o presente.

“Ao Pres. Bolsonaro, com abraço, Edson Pelé”, diz a mensagem escrita na camisa.