Pente-fino no INSS já gerou R$ 336 mi de economia

Equipe BR Político

Desde que começou a funcionar, em agosto, o pente-fino no INSS determinou o cancelamento e suspensão de 261,3 mil benefícios em quatro meses de trabalho. Do total das irregularidades, 24.640 são do Rio. A ação está prevista na medida provisória (MP) 871, editada no início do ano, que permitiu uma operação especial de análise de processos com suspeitas de irregularidade.

Um universo de 1,84 milhão de beneficiários com processos suspeitos está sendo notificado, segundo o Globo. Dados do INSS indicam que a medida já resultou em uma economia de R$ 336 milhões e, de acordo com previsão, em um ano, chegará a R$ 4,3 bilhões. A meta é bater R$ 10 bilhões por ano. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) pago a idosos e deficientes da baixa renda foi o campeão de fraudes.