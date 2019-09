Peregrinação de Eduardo pelo Senado continua

Agradeço aos Senadores a cordialidade e educação com as quais me receberam hoje. Independente do resultado da minha candidatura para a Embaixada do Brasil nos EUA esse momento tem sido muito bom para me aproximar do Senado.@Anastasia @Vanderlan_VC @esperidiaoamin_ @MailzaGomes

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 15, 2019