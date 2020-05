Pereira nega pedido do Republicanos para recriar ‘Ministério da Indústria’

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, avisou que não está negociando com Jair Bolsonaro uma possível recriação do Ministério da Indústria para lotear ao partido. Nas redes sociais, o deputado, que é vice-presidente da Câmara, afirmou que foi um “erro” o fim da pasta, mas que não há movimentação sua para tanto. O culpado pelo “boato”, segundo Pereira, foi “a equipe” de Paulo Guedes.

“Li que a ‘equipe do Paulo Guedes’ atribui ao meu partido pedido para comandar a Secretaria de Produtividade e recriá-la como Ministério da Indústria. Não procede, embora tenha sido um erro extingui-lo”, disse. “A ‘equipe de Paulo Guedes’ poderia se ocupar com coisas mais relevantes”, completou.