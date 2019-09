Perfil técnico: auditor fiscal deve assumir a Receita

Equipe BR Político

O escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para ocupar o lugar do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, é o auditor fiscal José Barroso Tostes Neto, que atualmente é consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e especialista em gestão fiscal no banco. Ele também já foi secretário da Fazenda do governo do Pará, entre 2011 e 2015, durante a gestão de Simão Jatene (PSDB) no Estado. Como você viu aqui no BRP, era esperado que Guedes escolhesse um perfil mais técnico, e não político, para comandar a Receita Federal, que ganhou protagonismo no governo nos últimos meses.

Segundo o G1, o nome de Tostes foi aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro após um encontro entre os dois na quarta-feira, 18. O auditor assume o órgão após a saída de Cintra, que foi demitido por, dentre outros motivos, defender da criação de um tributo aos moldes da antiga CPMF na proposta de reforma tributária do governo.